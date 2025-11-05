PSG - Hakimi : La catastrophe confirmée !

Pierrick Levallet

Les images ont eu le don de semer un vent de panique au PSG. Ce mardi soir contre le Bayern Munich, le club de la capitale a perdu Achraf Hakimi sur blessure après un tacle dangereux de Luis Diaz. Le latéral droit marocain a quitté ses partenaires en larmes. Et la catastrophe semble se confirmer pour le défenseur de 27 ans.

Entre 6 et 8 semaines d'absence pour Hakimi Le défenseur de 27 ans a ensuite quitté le Parc des Princes avec une grosse attelle. Le PSG craignait évidemment le pire pour son joueur star. Et la catastrophe s’est confirmée. D’après les informations d’AS, Achraf Hakimi devrait être absent entre six et huit semaines. Le capitaine des Lions de l’Atlas souffrirait d’une rupture de la syndesmose avec une légère atteinte du deltoïde.