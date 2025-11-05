Kylian Mbappé et le PSG : C'est reparti !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours en conflit avec le PSG, le litige financier qui oppose Kylian Mbappé à son ancien club a connu une nouvelle étape. Les deux parties ont désormais rendez-vous le 17 novembre prochain aux prud’hommes. Pour rappel, le capitaine de l’équipe de France réclame 55M€ de salaires et primes impayés au club de la capitale.

Plus d’un an après son départ pour le Real Madrid, le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG n’est toujours pas réglé. L’attaquant âgé de 26 ans réclame 55M€ à son ancien club, montant correspondant aux trois derniers mois de salaire de son contrat à Paris, ainsi que diverses primes impayées.

Mbappé et le PSG ont rendez-vous le 17 novembre aux prud’hommes D’après les informations de l’AFP, Kylian Mbappé et le PSG sont convoqués pour une audience aux prud’hommes le 17 novembre prochain à 13h, dans le cadre du litige financiers qui les oppose, devant la section « activités diverses » du tribunal. De source judiciaire, l’international français « demande la requalification de son CDD en CDI ».