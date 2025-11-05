PSG - Départ à l'étranger : Hakimi prend une décision radicale !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Peu avant que les deux équipes rejoignent les vestiaires pendant ce PSG - Bayern Munich (1-2), Achraf Hakimi a quitté ses partenaires en amont. La faute à un tacle de Luis Diaz par derrière au niveau de sa cheville gauche qui aurait engendré une sévère entorse d'après RMC Sport et L'Equipe. Toutefois, le joueur du Paris Saint-Germain ne se fera pas opérer. La cause ? La Coupe d'Afrique des nations au Maroc.

Achraf Hakimi ne mouille pas seulement le maillot du PSG. L'international marocain porte fièrement les couleurs des Lions de l'Atlas et l'a prouvé lors des dernières compétitions auxquelles le Maroc a participé à l'instar du parcours jusqu'en demi-finale lors de la Coupe du monde 2022. Néanmoins, le ciel est tombé sur la tête d'Hakimi mardi soir à Paris.

Une entorse sévère à la cheville gauche Lors de la réception du Bayern Munich pour le compte de la 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions, l'arrière droit du PSG a été violemment taclé par derrière par Luis Diaz. Sorti en pleurs après être resté quelques moments au sol, Achraf Hakimi manquera au moins six semaines de compétition comme l'avance L'Equipe ce mercredi. Le journaliste Loïc Tanzi évoque une « entorse sévère », mais pas de fracture au niveau de sa cheville.