Catastrophe au PSG : Hakimi sort du silence !

Ce mardi soir, c’est en larmes qu’Achraf Hakimi a quitté la pelouse du Parc des Princes face au Bayern Munich. Sévèrement touché à la cheville suite à un tacle de Luis Diaz, le Marocain devrait être éloigné des terrains pendant de longues semaines. Alors que sa participation à la CAN est incertaine, le joueur du PSG vient de prendre la parole.

La soirée était bien triste pour le PSG face au Bayern Munich. Ayant perdu (1-2), le club de la capitale a également vu Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi se blesser. D’ailleurs, pour le latéral marocain, touché à la cheville, ça semble assez sérieux. En effet, il est déjà question d’une absence d’environ 8 semaines ce qui pourrait remettre en question la participation d’Hakimi à la CAN avec le Maroc.

« Les chutes font partie du chemin » Rapidement, on a pris conscience de la gravité de la situation en voyant les larmes d’Achraf Hakimi. Les prochaines semaines s’annoncent donc dures pour le joueur du PSG, qui a posté un message sur ses réseaux sociaux. « Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence », a alors fait savoir Hakimi.