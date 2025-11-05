Catastrophe au PSG : Hakimi sort du silence !

Ce mardi soir, c’est en larmes qu’Achraf Hakimi a quitté la pelouse du Parc des Princes face au Bayern Munich. Sévèrement touché à la cheville suite à un tacle de Luis Diaz, le Marocain devrait être éloigné des terrains pendant de longues semaines. Alors que sa participation à la CAN est incertaine, le joueur du PSG vient de prendre la parole.
La soirée était bien triste pour le PSG face au Bayern Munich. Ayant perdu (1-2), le club de la capitale a également vu Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi se blesser. D’ailleurs, pour le latéral marocain, touché à la cheville, ça semble assez sérieux. En effet, il est déjà question d’une absence d’environ 8 semaines ce qui pourrait remettre en question la participation d’Hakimi à la CAN avec le Maroc.
« Les chutes font partie du chemin »
Rapidement, on a pris conscience de la gravité de la situation en voyant les larmes d’Achraf Hakimi. Les prochaines semaines s’annoncent donc dures pour le joueur du PSG, qui a posté un message sur ses réseaux sociaux. « Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence », a alors fait savoir Hakimi.
« Je souhaite à Hakimi un retour rapide sur les terrains »
Après cet incident, Luis Diaz est lui aussi sorti du silence. En effet, auteur d’un violent tacle sur Achraf Hakimi, le joueur du Bayern Munich a posté sur ses réseaux sociaux : « C’était une nuit pleine d’émotions. Le football nous rappelle toujours qu’en 90 minutes, tout peut arriver le meilleur et le pire. J’étais triste de ne pas finir le match avec mes coéquipiers, mais fier de leur incroyable effort. Je souhaite à Hakimi un retour rapide sur les terrains ».