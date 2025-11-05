Dembélé - Doué : La malédiction continue au PSG !

Au PSG, la malédiction est encore loin d’être terminée. Depuis le début de saison, les pépins physiques plus ou moins importants s’enchaînent chez les Rouge-et-Bleu. Déjà privé de Désiré Doué ce mardi soir contre le Bayern Munich, Luis Enrique a de nouveau perdu Ousmane Dembélé. Et comme si cela ne suffisait pas, Achraf Hakimi a également quitté le terrain blessé.
Achraf Hakimi absent 6 semaines ?
Mais comme si cela ne suffisait pas, Achraf Hakimi a également quitté le terrain blessé quelques minutes plus tard. Touché à la cheville après un tacle de Luis Diaz, le latéral droit marocain a laissé ses partenaires en larmes. Le défenseur de 27 ans est pressenti pour être absent aux alentours de 6 semaines.
Le PSG enchaîne les catastrophes
Comme le rapporte AS, c’est un nouveau coup dur à ajouter à la déjà longue liste du PSG cette saison. Comme Désiré Doué, Achraf Hakimi ne devrait pas revenir avant 2026. Ousmane Dembélé, lui, va devoir prendre le temps de récupérer pour ne pas aggraver sa blessure. La malédiction est loin d’être terminée chez les pensionnaires de la Ligue 1.