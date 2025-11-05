Dembélé - Doué : La malédiction continue au PSG !

Pierrick Levallet

Au PSG, la malédiction est encore loin d’être terminée. Depuis le début de saison, les pépins physiques plus ou moins importants s’enchaînent chez les Rouge-et-Bleu. Déjà privé de Désiré Doué ce mardi soir contre le Bayern Munich, Luis Enrique a de nouveau perdu Ousmane Dembélé. Et comme si cela ne suffisait pas, Achraf Hakimi a également quitté le terrain blessé.

Achraf Hakimi absent 6 semaines ? Mais comme si cela ne suffisait pas, Achraf Hakimi a également quitté le terrain blessé quelques minutes plus tard. Touché à la cheville après un tacle de Luis Diaz, le latéral droit marocain a laissé ses partenaires en larmes. Le défenseur de 27 ans est pressenti pour être absent aux alentours de 6 semaines.