Kvaratskhelia - PSG : Riolo annonce un problème

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titularisé par Luis Enrique au poste d'ailier droit mardi soir en Ligue des Champions face au Bayern Munich, Khvicha Kvaratskhelia n'a pas livré sa meilleure prestation de la saison avec le PSG. De son côté, Daniel Riolo ne comprend absolument pas le positionnement de l'attaquant géorgien et explique que la polyvalence prônée par Luis Enrique au PSG peut donc s'avérer problématique.

Luis Enrique a-t-il commis une erreur en positionnant Khvicha Kvaratskhelia sur le flanc droit de l'attaque du PSG mardi soir contre le Bayern Munich (défaite 2-1) ? C'est en tout cas l'avis de Daniel Riolo, qui s'est lâché à ce sujet après la rencontre au micro de l'After Foot sur RMC Sport. Selon lui, Kvaratskhelia n'a pas les moyens de s'exprimer pleinement lorsqu'il n'évolue pas dans sa position préférentielle au PSG, c'est à dire ailier gauche, et les choix du coach espagnol peuvent poser problème selon lui.

« Il faut que Kvara joue à gauche » « Il y a des choix qui me posent toujours problème. Je n’ai jamais cru l’histoire du collectif surpasse. Non, à un moment il y a des individualités qui sont plus fortes. Il faut que Dembélé soit au top pour que le PSG soit au top. Il faut que Kvara joue à gauche et pas à droite. Je suis désolé, même si Luis Enrique dit la polyvalence, il y a une limite. Il ne peut pas transformer tout le monde malgré son génie », explique Daniel Riolo.