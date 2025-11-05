PSG - Ousmane Dembélé : Le gros problème annoncé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Outre Achraf Hakimi, touché à la cheville gauche, le Paris Saint-Germain pourrait encore se priver d’Ousmane Dembélé pendant un certain temps. Alors que le doute planait quant à l’état de l’international français avant le choc face au Bayern Munich, Luis Enrique a choisi de le titulariser, un choix qui n’a pas été payant. Edouard Cissé a tout de même défendu l’entraîneur du PSG.

L’inquiétude est grande au PSG après la sortie sur blessure d’Achraf Hakimi, touché à la cheville gauche sur un tacle violent de Luis Diaz, mais l’international marocain n’est pas le seul joueur de Luis Enrique à avoir quitté prématurément la pelouse du Parc des Princes face au Bayern Munich (1-2). Une vingtaine de minutes avant, c’est Ousmane Dembélé, titularisé pour ce choc de Ligue des champions après avoir été incertain pour des douleurs à l'ischio droit, qui avait cédé sa place.

« Ça a lâché, ils sont tous émoussés » Si le plan de Luis Enrique n’a donc pas fonctionné, Edouard Cissé tient tout de même à défendre l’entraîneur du PSG. « C’est facile de le dire. Le PSG a perdu et il s’est blessé donc oui, c’est raté. Mais si Luis Enrique l’a aligné, c’est qu’il pouvait poser des problèmes au Bayern, quitte à le sortir à l’heure de jeu. Mais ça a lâché, ils sont tous émoussés », explique l’ancien milieu de terrain, pointant du doigt un problème global.