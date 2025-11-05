PSG - Ousmane Dembélé : Le gros problème annoncé

Outre Achraf Hakimi, touché à la cheville gauche, le Paris Saint-Germain pourrait encore se priver d’Ousmane Dembélé pendant un certain temps. Alors que le doute planait quant à l’état de l’international français avant le choc face au Bayern Munich, Luis Enrique a choisi de le titulariser, un choix qui n’a pas été payant. Edouard Cissé a tout de même défendu l’entraîneur du PSG.
L’inquiétude est grande au PSG après la sortie sur blessure d’Achraf Hakimi, touché à la cheville gauche sur un tacle violent de Luis Diaz, mais l’international marocain n’est pas le seul joueur de Luis Enrique à avoir quitté prématurément la pelouse du Parc des Princes face au Bayern Munich (1-2). Une vingtaine de minutes avant, c’est Ousmane Dembélé, titularisé pour ce choc de Ligue des champions après avoir été incertain pour des douleurs à l'ischio droit, qui avait cédé sa place.
« Ça a lâché, ils sont tous émoussés »
Si le plan de Luis Enrique n’a donc pas fonctionné, Edouard Cissé tient tout de même à défendre l’entraîneur du PSG. « C’est facile de le dire. Le PSG a perdu et il s’est blessé donc oui, c’est raté. Mais si Luis Enrique l’a aligné, c’est qu’il pouvait poser des problèmes au Bayern, quitte à le sortir à l’heure de jeu. Mais ça a lâché, ils sont tous émoussés », explique l’ancien milieu de terrain, pointant du doigt un problème global.
« Combien de matchs à ce niveau les joueurs peuvent-ils jouer ? »
« On en revient toujours au même débat : combien de matchs à ce niveau les joueurs peuvent-ils jouer ? Le Bayern, on verra combien de temps ils tiennent, poursuit Edouard Cissé, interrogé par Le Parisien. L’intensité est folle. D’autant plus que les joueurs ne se gèrent pas. »