C'est terminé pour Laure Boulleau, la triste annonce

Mardi soir sur le plateau du débrief du Canal Champions Club, Laure Boulleau s'est prononcée sur la grave blessure d'Achraf Hakimi, sévèrement taclé part Luis Diaz, expulsé après sa grosse faute. Et pour l'ancienne joueuse du PSG, l'international marocain pourrait manquer jusqu'à 8 semaines de compétition, ce qui le priverait de la CAN à domicile.

C'est probablement l'image que craignait le plus le PSG. Mardi soir, contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi a été sévèrement taclé par Luis Diaz. L'ancien ailier de Liverpool a logiquement été expulsé, tandis que l'international marocain quittait la pelouse en larmes, conscient que sa blessure était sérieuse. Interrogée sur la situation, la consultante de Canal+ Laure Boulleau s'est montrée pessimiste concernant la durée d'indisponibilité d'Achraf Hakimi.

Laure Boulleau craint le pire pour Achraf Hakimi « C’est nul. Il (Luis Diaz, ndlr) vient de faire une super mi-temps et il vient gâcher dans l’esprit sa mi-temps parfaitement réussie. De ma petite expérience, cela ressemble à une entorse grave de la cheville. Je dirais 6-8 semaines. On ne le reverra pas avant la trêve », confie-t-elle plateau du Canal Champions Club.