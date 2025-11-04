Achraf Hakimi : De Zerbi tente un énorme coup à l'OM !

Alors que Lui Enrique a trouvé la solution parfaite pour utiliser Achraf Hakimi qui sort d'une saison exceptionnelle, cela semble avoir donné des idées à Roberto De Zerbi qui a tenté la même chose avec Amir Murillo à l'OM. Mais pas avec le même résultat qu'au PSG comme le souligne Walid Acherchour.
Depuis la saison dernière, Achraf Hakimi a pris une dimension hallucinante au PSG grâce à une saison magistrale. Et c'est notamment du au rôle que Luis Enrique lui a confié avec une liberté totale et une position plus axiale lorsque le PSG attaque. Comme le souligne Walid Acherchour, Roberto De Zerbi a d'ailleurs tenté de faire la même chose avec Amir Murillo à l'OM. Mais pas avec le même résultat.
De Zerbi tente un coup à la Hakimi avec Murillo
« De Zerbi, quand ça va pas, il se complique la tâche. Il a un peu la main dans le slip. Il y a des matchs, à un moment donné, où tu vois par exemple il a mis Murillo à l'extérieur en piston et comme par hasard, il fait les différences. Alors que sur les trois derniers matchs, il le met à l'intérieur dans son jeu de façon Hakimi - Luis Enrique et ça ne fonctionne pas avec Greenwood », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Cela ne fonctionne pas avec Greenwood»
« De Zerbi, c’est un entraîneur que j’aime et que je continuerai de soutenir. Mais avec l'exigence de l'OM, tu es obligé de dire ce qui ne va pas et aussi de parler des individualités. Contre Angers, par exemple, quand tu vois les matchs de Greenwood et de Paixao... Ils ont mis 50 bâtons sur les deux, ils doivent te faire gagner le match. Et les deux sont catastrophiques. De Zerbi doit être aidé aussi par certaines individualités. Contre Angers, c’est comme quand Djokovic joue un 200e mondial, à un moment donné tu dois montrer ta supériorité individuellement », ajoute Walid Acherchour.