Achraf Hakimi : De Zerbi tente un énorme coup à l'OM !

Alors que Lui Enrique a trouvé la solution parfaite pour utiliser Achraf Hakimi qui sort d'une saison exceptionnelle, cela semble avoir donné des idées à Roberto De Zerbi qui a tenté la même chose avec Amir Murillo à l'OM. Mais pas avec le même résultat qu'au PSG comme le souligne Walid Acherchour.

Depuis la saison dernière, Achraf Hakimi a pris une dimension hallucinante au PSG grâce à une saison magistrale. Et c'est notamment du au rôle que Luis Enrique lui a confié avec une liberté totale et une position plus axiale lorsque le PSG attaque. Comme le souligne Walid Acherchour, Roberto De Zerbi a d'ailleurs tenté de faire la même chose avec Amir Murillo à l'OM. Mais pas avec le même résultat.

De Zerbi tente un coup à la Hakimi avec Murillo « De Zerbi, quand ça va pas, il se complique la tâche. Il a un peu la main dans le slip. Il y a des matchs, à un moment donné, où tu vois par exemple il a mis Murillo à l'extérieur en piston et comme par hasard, il fait les différences. Alors que sur les trois derniers matchs, il le met à l'intérieur dans son jeu de façon Hakimi - Luis Enrique et ça ne fonctionne pas avec Greenwood », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.