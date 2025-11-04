«Je suis venu pour ça» : Clash à l’OM, l’annonce inattendue de Roberto De Zerbi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a nommé Roberto De Zerbi entraîneur de l’OM il y a un peu plus d’un an. Animé par la passion du football, l’Italien est franc du collier et ne se cache pas en conférence de presse face aux médias quitte à alimenter les polémiques. En marge de la 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions, il a signé une sortie cash.

Roberto De Zerbi se trouve dans sa deuxième saison à l’OM. Le coach italien, décrit comme étant un passionné hors pair de football par ses joueurs à l’instar de Pierre-Emile Hojbjerg qui a connu Pep Guardiola au Bayern Munich et José Mourinho à Tottenham qui le met à la même table que ces deux entraîneurs iconiques. Malgré son palmarès vierge en terme de trophées majeurs, De Zerbi inspire son vestiaire, lui qui semble être fait pour l’environnement volcanique qu’entoure l’OM dans la cité phocéenne.

«J'aime les polémiques, je suis venu aussi pour ça» En conférence de presse ce mardi en marge de la réception de l’Atalanta mercredi à l’Orange Vélodrome, Roberto De Zerbi ne s’est pas défilé et a clairement fait part de son attrait pour la polémique. « J'aime les polémiques, je suis venu aussi pour ça. Quand vous posez des questions, cela me fait plaisir car vous cherchez toujours une réponse poivrée ».