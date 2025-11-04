«Je suis venu pour ça» : Clash à l’OM, l’annonce inattendue de Roberto De Zerbi !

L’Olympique de Marseille a nommé Roberto De Zerbi entraîneur de l’OM il y a un peu plus d’un an. Animé par la passion du football, l’Italien est franc du collier et ne se cache pas en conférence de presse face aux médias quitte à alimenter les polémiques. En marge de la 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions, il a signé une sortie cash.
Roberto De Zerbi se trouve dans sa deuxième saison à l’OM. Le coach italien, décrit comme étant un passionné hors pair de football par ses joueurs à l’instar de Pierre-Emile Hojbjerg qui a connu Pep Guardiola au Bayern Munich et José Mourinho à Tottenham qui le met à la même table que ces deux entraîneurs iconiques. Malgré son palmarès vierge en terme de trophées majeurs, De Zerbi inspire son vestiaire, lui qui semble être fait pour l’environnement volcanique qu’entoure l’OM dans la cité phocéenne.
«J'aime les polémiques, je suis venu aussi pour ça»
En conférence de presse ce mardi en marge de la réception de l’Atalanta mercredi à l’Orange Vélodrome, Roberto De Zerbi ne s’est pas défilé et a clairement fait part de son attrait pour la polémique. « J'aime les polémiques, je suis venu aussi pour ça. Quand vous posez des questions, cela me fait plaisir car vous cherchez toujours une réponse poivrée ».
«J'ai beaucoup de défauts mais je ne mens pas»
Dans des propos rapportés par RMC Sport, l’entraîneur de l’OM a joué carte sur table concernant son caractère nature peinture ainsi que son ressenti sur une certaine injustice concernant le bilan comptable sur certaines sorties marseillaises en Ligue 1 dernièrement. « J'ai beaucoup de défauts mais je ne mens pas. On a mal joué contre Angers mais nous avons perdu deux points à la 95e minute. Nous avons mal joué contre Auxerre mais j'ai l'impression que certaines équipes font moins que nous pour gagner ».