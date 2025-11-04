Retour d’un banni : Le gros coup de théâtre annoncé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec la blessure de Facundo Medina et la suspension d’Emerson Palmieri, Ulisses Garcia pourrait avoir l’opportunité de jouer mercredi contre l’Atalanta, lui qui avait pourtant été carté de la liste de l’OM pour la Ligue des champions. Malgré les difficultés, l’international suisse a toujours pensé qu’il était capable de retourner la situation en sa faveur, comme on le confie dans son entourage.

Malgré les obstacles, Ulisses Garcia finit toujours par se faire une place à l’OM. Six mois seulement après son arrivée en janvier 2024, l’ancien des Young Boys de Berne avait été placé dans le loft et poussé vers la sortie, avant de finalement disputer 20 matchs en Ligue 1 la saison dernière.

« Il aime l’OM » Cet été, l’OM voulait encore une fois s’en séparer, mais Ulisses Garcia a fait le choix de rester, même si le Spartak Moscou était intéressé. L’international suisse (11 sélections) a ensuite appris sa non-inscription sur la liste du club pour la Ligue des champions. Le FC Nantes a alors pensé à le recruter en tant que joker, mais encore une fois, il a décidé de rester à Marseille.