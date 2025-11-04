Retour d’un banni : Le gros coup de théâtre annoncé à l’OM !

Avec la blessure de Facundo Medina et la suspension d’Emerson Palmieri, Ulisses Garcia pourrait avoir l’opportunité de jouer mercredi contre l’Atalanta, lui qui avait pourtant été carté de la liste de l’OM pour la Ligue des champions. Malgré les difficultés, l’international suisse a toujours pensé qu’il était capable de retourner la situation en sa faveur, comme on le confie dans son entourage.
Malgré les obstacles, Ulisses Garcia finit toujours par se faire une place à l’OM. Six mois seulement après son arrivée en janvier 2024, l’ancien des Young Boys de Berne avait été placé dans le loft et poussé vers la sortie, avant de finalement disputer 20 matchs en Ligue 1 la saison dernière.
« Il aime l’OM »
Cet été, l’OM voulait encore une fois s’en séparer, mais Ulisses Garcia a fait le choix de rester, même si le Spartak Moscou était intéressé. L’international suisse (11 sélections) a ensuite appris sa non-inscription sur la liste du club pour la Ligue des champions. Le FC Nantes a alors pensé à le recruter en tant que joker, mais encore une fois, il a décidé de rester à Marseille.
«Il a senti qu’il pouvait encore renverser la situation»
« Malgré tout ce qu’il y a vécu, les déceptions, parfois le sentiment d’injustice, il a toujours tenu à être sérieux et professionnel. Il s’est aussi pris d’affection pour Marseille. Il aime l’OM. Au fond de lui, il a senti qu’il pouvait encore renverser la situation », a confié un proche d’Ulisses Garcia à La Provence. Après la blessure de Facundo Medina, le latéral gauche âgé de 29 ans a finalement été intégré à la liste de l’OM en Ligue des champions. Et il pourrait même avoir l’opportunité de jouer mercredi face à l’Atalanta, après être entré en jeu contre le Sporting Portugal (2-1), en raison de la suspension d’Emerson Palmieri et Timothy Weah, qui revient de blessure, étant possiblement trop court pour démarrer la rencontre.