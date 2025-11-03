OM : Une grande nouvelle annoncée en direct !

Après trois matchs consécutifs sans victoire, dont deux défaites, l’OM a renoué avec le succès samedi en s’imposant sur la pelouse d’Auxerre (0-1), mais n’a pas convaincu pour autant. Le journaliste Bertrand Latour s’est tout de même dit optimiste, retenant du positif des défaites des hommes de Roberto De Zerbi.
Quatre jours avant de recevoir l’Atalanta en Ligue des champions, l’OM s’est imposé face à Auxerre (0-1) samedi, sa première victoire lors des quatre dernières rencontres. Les Olympiens s’étaient inclinés face au Sporting Lisbonne (2-1) et au RC Lens (2-1), avant d’être tenus en échec par Angers (2-2) et bien que leur prestation contre l’AJA n’a pas été très convaincante, Bertrand Latour se veut positif.
Bertrand Latour optimiste pour l’OM
« On reproche aux Marseillais, la ville, aux supporters et à De Zerbi en tête certaines déraisons, une impatience etc. Et je trouve que parfois, l'environnement médiatique, participe et créé cela. Voyez où était Marseille fin août et où ils sont actuellement. Je ne pensais pas que Marseille pouvait décemment regarder le Paris Saint-Germain dans les yeux et être champion de France », a déclaré Bertrand Latour dans le Canal Football Club sur Canal+.
« Marseille progresse par cap »
« Vous avez des défaites, mais si on les détaille, vous perdez un match que vous aviez parfaitement maîtrisé en première période face à nos amis portugais et je pense que vous l'avez paumé parce que vous avez un joueur qui vous met dedans », a ajouté Bertrand Latour. « Après on parle du coaching de De Zerbi, mais c'était pareil avec 20-30 très bonnes minutes à Lens. Ok, un match dure 90 minutes, mais sur ces 20 minutes là c'est rassurant. Et samedi, tu gagnes en étant pas bons. Marseille progresse par cap. »