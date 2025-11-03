OM : Une grande nouvelle annoncée en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après trois matchs consécutifs sans victoire, dont deux défaites, l’OM a renoué avec le succès samedi en s’imposant sur la pelouse d’Auxerre (0-1), mais n’a pas convaincu pour autant. Le journaliste Bertrand Latour s’est tout de même dit optimiste, retenant du positif des défaites des hommes de Roberto De Zerbi.

Quatre jours avant de recevoir l’Atalanta en Ligue des champions, l’OM s’est imposé face à Auxerre (0-1) samedi, sa première victoire lors des quatre dernières rencontres. Les Olympiens s’étaient inclinés face au Sporting Lisbonne (2-1) et au RC Lens (2-1), avant d’être tenus en échec par Angers (2-2) et bien que leur prestation contre l’AJA n’a pas été très convaincante, Bertrand Latour se veut positif.

Bertrand Latour optimiste pour l’OM « On reproche aux Marseillais, la ville, aux supporters et à De Zerbi en tête certaines déraisons, une impatience etc. Et je trouve que parfois, l'environnement médiatique, participe et créé cela. Voyez où était Marseille fin août et où ils sont actuellement. Je ne pensais pas que Marseille pouvait décemment regarder le Paris Saint-Germain dans les yeux et être champion de France », a déclaré Bertrand Latour dans le Canal Football Club sur Canal+.