OM : «Très content», le changement d’équipe qui le régale !

Alors qu’il n’a pas été utilisé une seule fois par Roberto De Zerbi, Neal Maupay a disputé ses toutes premières minutes de la saison samedi avec la réserve de l’OM. L’attaquant âgé de 28 ans s’est distingué par le but de la victoire inscrit sur penalty et Romain Ferrier, entraîneur de la Pro 2, a salué son impact positif sur le groupe.

Mardi dernier en conférence de presse, Roberto De Zerbi avait donné des nouvelles de Neal Maupay. Un joueur qu’il n'a convoqué qu’une seule fois cette saison, lors de la réception du Paris FC (5-2) fin août, et à qui il n’a pas donné la moindre minute : « C’est possible de voir Maupay revenir dans le groupe ? On va voir. On verra comment il s'entraîne, comment il se sent. Là, il a mal au dos, on verra plus tard. »

Maupay a rejoué avec la réserve de l’OM Roberto De Zerbi ne l’a pas emmené à Auxerre, où l’OM s’est imposé (0-1) samedi soir et Neal Maupay a pu retrouver un peu de temps de jeu avec la réserve. L’attaquant âgé de 28 ans était titulaire contre Seyssinet et s’il n’a pas particulièrement brillé, a tout de même inscrit le but de la victoire sur penalty (1-0).