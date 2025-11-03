OM : Quatre joueurs arrivent, De Zerbi va adorer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une victoire difficile obtenue à Auxerre (0-1) samedi, l’OM se prépare à recevoir l’Atalanta mercredi en Ligue des champions et devrait enregistrer plusieurs retours. Forfait de dernière minute contre l’AJA, Nayef Aguerd devrait être disponible, tout comme Bilal Nadir, alors que Timothy Weah et Leonardo Balerdi pourraient eux aussi être dans le groupe.

Alors qu’il restait sur deux défaites et un match nul lors de ses trois dernières rencontres, l’OM a renoué avec la victoire samedi à Auxerre (0-1). Un succès obtenu dans la difficulté et peu convaincant, mais Roberto De Zerbi devait tout de même composer avec sept blessés pour le décrocher.

Quatre retours espérés contre l’Atalanta Dont un de dernière minute avec le forfait de Nayef Aguerd à l’échauffement. Toutefois, comme indiqué par La Provence, le Marocain devrait être disponible pour la réception de l’Atalanta mercredi en Ligue des champions. Bilal Nadir également, dont le malaise face à Angers (2-2) était dû vraisemblablement à de la déshydratation. Enfin, Timothy Weah devrait être opérationnel et peut-être aussi Leonardo Balerdi, pas encore à 100%, mais dont la blessure évolue bien.