«Il avait besoin d'amour» : L'OM prend les choses en main pour Thauvin !

Prêté à l'OM lors de la saison 2016-2017, Bafétimbi Gomis avait empilé les buts avec le club phocéen. Il faut dire que l'attaquant français pouvait compter sur les offrandes de Florian Thauvin pour faire trembler les filets. Entre les deux, le courant est très bien passé à Marseille. Revenant sur sa relation avec Thauvin, Gomis a d'ailleurs révélé tout l'amour qu'il pu lui donner.

Aujourd'hui au RC Lens, Florian Thauvin a passé les plus belles années de sa carrière à l'OM. Joueur du club phocéen de 2013 à 2021 avec un bref passage à Newcastle au milieu, l'international français a fait forte impression sur la Canebière. L'ayant côtoyé à l'OM, Bafétimbi Gomis a été marqué par Thauvin, ayant d'ailleurs tout fait pour le mettre dans les meilleures conditions.

« Thauvin, j'ai tout de suite vu ses qualités » Bafétimbi Gomis et Florian Thauvin n'ont joué qu'une saison ensemble à l'OM, mais la connexion a été immédiate et très forte. Pour Capté, l'ancien buteur du club phocéen a d'ailleurs raconté : « Thauvin, j'ai tout de suite vu ses qualités. C'était indéniable. Il a une patte. C'est un joueur qui peut à chaque match donner à un attaquant qui a cette qualité de déplacement, deux ou trois situations où il peut marquer. Et puis il savait tout faire : éliminer, faire jouer les autres, marquer ».