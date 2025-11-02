Incroyable, Daniel Riolo zappe l'OM pour... la Star Academy !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, l'OM a décroché une nouvelle victoire en Ligue 1 face à l'AJ Auxerre. Mais le spectacle n'était pas vraiment au rendez-vous, à tel point que Daniel Riolo a fait une sortie surréaliste sur les réseaux sociaux. Il faut dire que les prestations de l'équipe marseillaise en ce moment ne sont pas très rassurantes.

Malgré l'ouverture du score d'Angel Gomes à la demi-heure de jeu, l'OM a souffert pour finir par l'emporter face à l'AJ Auxerre, avant-dernier de Ligue 1. La prestation des hommes de Roberto De Zerbi n'a pas vraiment rassuré alors qu'un duel face à l'Atalanta Bergame en Ligue des champions se profile.

« La prestation de l'OM est juste médiocre » En manque d'inspiration, l'OM a failli perdre Daniel Riolo parmi les téléspectateurs. L'éditorialiste de RMC a réagi sur les réseaux sociaux pendant le match. « On s’en fout de l’arbitre… la presta de l’OM est juste médiocre … encore 5 min et je zappe sur la StarAc tellement c’est terrible » écrit-il sur son compte X.