OM - Pavard : L'annonce inquiétante !

Vainqueur face à Auxerre samedi (1-0), l'OM n'a pas livré une prestation exceptionnelle malgré la victoire. Les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas été inspirés, à l'image de Benjamin Pavard. Walid Acherchour n'a pas hésité à confier sa déception quant au match du défenseur français.

En débarquant cet été à l'OM, Benjamin Pavard est venu apporter ses belles qualités au club de la cité phocéenne. Le défenseur d'expérience n'a pas forcément brillé si l'on en croit les propos de Walid Acherchour. Le chroniqueur de l'After Foot n'a pas trop aimé sa prestation.

« Il a été inquiétant » Pas serein face à Auxerre, l'OM a souffert sur le plan défensif notamment. Benjamin Pavard est pointé du doigt même si le club n'a pas encaissé de but. « Pavard, je suis désolé, mais défensivement… Ce soir, ça devait être le leader de défense. Balerdi pas là, Aguerd pas là, moi j’étais déçu. Il a été hors tempo, dépassé dans les duels, il a été inquiétant » confie Walid Acherchour dans l'After Foot de RMC.