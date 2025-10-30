OM - Pavard : Le clash en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un match complètement raté samedi dernier avec l'OM sur la pelouse du RC Lens, Benjamin Pavard s'était empressé de présenter des excuses aux supporters sur les réseaux sociaux. Une réaction totalement disproportionnée selon certains consultants de RMC, ce qui a provoqué un clash avec Eric Di Meco en direct à l'antenne.

À travers une longue story diffusée sur son compte Instagram, Benjamin Pavard avait tenu à s'excuser auprès des supporters de l'OM pour son match raté samedi face au RC Lens (défaite 2-1) : « Supporters Marseillais, Je suis désolé. Cette défaite est pour moi, j’ai commis des erreurs et j’en prends l’entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d’être irréprochable, et ce soir je ne l’ai pas été. Je vous promets que je vais tout donner pour regagner votre confiance et pour faire honneur à ce maillot. Merci pour votre soutien, même dans les moments difficiles. Nous allons nous relever, ensemble », a écrit Pavard.

« Totalement ridicule» Une réaction qui a surpris plus d'un consultant, et notamment sur RMC Sport dans l'émission Rothen s'enflamme, où Christophe Dugarry a dézingué le défenseur de l'OM : « Je trouve ça totalement ridicule. S’il doit s’excuser à chaque fois qu’il rate un match, qu’il rate une passe, qu’il marque contre son camp ou autre… Je trouve ça totalement pathétique et ridicule. Je trouvais déjà ça ridicule lorsque les joueurs en fin de match allaient se mettre devant les tribunes de supporters pour se faire flageller. Moi je trouve ça totalement nul ! », a lâché le champion du Monde 1998, appuyé dans sa position par Jérôme Rothen.