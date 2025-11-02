L'OM annonce un départ de dernière minute !

Ce samedi soir, l'OM a battu l'AJ Auxerre à l'Abbé-Deschamps. Alors qu'il devait débuter la rencontre, Nayef Aguerd a finalement déclaré forfait à la dernière minute. Comme l'a avoué Roberto De Zerbi, le défenseur marocain a dû renoncer à l'idée de jouer lors de l'échauffement.

Pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1, l' OM s'est frotté à l' AJ Auxerre ce samedi soir. Si les hommes de Roberto De Zerbi ont été réduits à 10 à la 65ème minute de jeu, ils ont tout de même réussi à faire tomber les Bourguignons (0-1).

«A l'échauffement, ce n'était pas possible»

« Concernant (Nayef) Aguerd, il avait une gêne depuis quelques jours à la hanche, il s'était mis à disposition, mais, à l'échauffement, ce n'était pas possible. Emerson ne devait pas jouer, mais il a serré les dents. Je ne fais jamais la composition en pensant au match suivant. (Igor) Paixao et (Mason) Greenwood, je les avais sentis moins en forme face à Angers. Il ne faut pas oublier que (Timothy) Weah et (Amine) Gouiri sont blessés. On sortait de deux défaites et d'un nul qui avait un goût de défaite. Et, ici (à Auxerre), l'an dernier (3-0, le 22 février 2025), on avait perdu. On tenait donc à ces trois points, redevenir deuxièmes, ne pas perdre du terrain et reprendre nos distances avec ceux qui nous suivent. L'Atalanta (mercredi, en Ligue des champions) n'est pas plus important qu'Auxerre. Pour moi, Auxerre était aussi important que le Real Madrid. Il ne faut pas oublier qu'on a neuf blessés », a confié Roberto De Zerbi, le coach de l'OM, en conférence de presse d'après-match.