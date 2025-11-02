L'OM perd neuf joueurs !

Amadou Diawara

Pour le déplacement à Auxerre, programmé ce samedi soir, Roberto De Zerbi a été privé de six joueurs. Touchés, Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia, Hamed Traoré, Amine Gouiri, Leonardo Balerdi et Timothy Weah n'ont pas été convoqués pour la onzième journée de Ligue 1. Après la victoire de l'OM face à l'AJA, Roberto De Zerbi a affirmé qu'il comptait neuf joueurs blessés au sein de son effectif.

OM : De Zerbi annonce une hecatombe Présent en conférence de presse après la victoire de l'OM face à l'AJ Auxerre (0-1), Roberto De Zerbi a fait un point sur son effectif. Et le coach olympien a affirmé que neuf joueurs de son équipe étaient actuellement blessés.