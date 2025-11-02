L'OM perd neuf joueurs !

Pour le déplacement à Auxerre, programmé ce samedi soir, Roberto De Zerbi a été privé de six joueurs. Touchés, Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia, Hamed Traoré, Amine Gouiri, Leonardo Balerdi et Timothy Weah n'ont pas été convoqués pour la onzième journée de Ligue 1. Après la victoire de l'OM face à l'AJA, Roberto De Zerbi a affirmé qu'il comptait neuf joueurs blessés au sein de son effectif.
OM : De Zerbi annonce une hecatombe
Présent en conférence de presse après la victoire de l'OM face à l'AJ Auxerre (0-1), Roberto De Zerbi a fait un point sur son effectif. Et le coach olympien a affirmé que neuf joueurs de son équipe étaient actuellement blessés.
«Il ne faut pas oublier qu'on a neuf blessés»
« Concernant (Nayef) Aguerd, il avait une gêne depuis quelques jours à la hanche, il s'était mis à disposition, mais, à l'échauffement, ce n'était pas possible. Emerson ne devait pas jouer, mais il a serré les dents. Je ne fais jamais la composition en pensant au match suivant. (Igor) Paixao et (Mason) Greenwood, je les avais sentis moins en forme face à Angers. Il ne faut pas oublier que (Timothy) Weah et (Amine) Gouiri sont blessés. On sortait de deux défaites et d'un nul qui avait un goût de défaite. Et, ici (à Auxerre), l'an dernier (3-0, le 22 février 2025), on avait perdu. On tenait donc à ces trois points, redevenir deuxièmes, ne pas perdre du terrain et reprendre nos distances avec ceux qui nous suivent. L'Atalanta (mercredi, en Ligue des champions) n'est pas plus important qu'Auxerre. Pour moi, Auxerre était aussi important que le Real Madrid. Il ne faut pas oublier qu'on a neuf blessés », a regretté Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM.