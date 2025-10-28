Mercato : L’OM annonce le retour d’un attaquant ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé sur le départ l’été dernier et alors qu’il n’a pas joué la moindre minute depuis le début de la saison, Neal Maupay peut-il faire son retour dans le groupe de l’OM ? Ce ne sera pas pour la réception d’Angers ce mercredi, l’attaquant âgé de 28 ans souffrant du dos, mais Roberto De Zerbi n’a pas écarté cette possibilité.

Après s’être imposé face à Elye Wahi la saison dernière, Neal Maupay a vu Amine Gouiri lui prendre sa place, jusqu’à être poussé vers la sortie. L’OM essayé de s’en séparer l’été dernier, un an seulement après l’avoir recruté en provenance d’Everton, mais comme indiqué par Le 10 Sport, l’attaquant âgé de 28 ans a finalement décidé de rester.

La porte est ouverte à un retour de Maupay ? Mis à part la réception du Paris FC (5-2) le 23 août dernier, Neal Maupay n’a pas été convoqué une seule fois par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison et n’a donc pas joué la moindre minute. Mais quand il a été interrogé à son sujet ce mardi en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM n’a pas totalement fermé la porte à un retour.