OM : Le nouveau Didier Deschamps déniché par Longoria !

Après le nul contre Angers et les deux défaites face au Sporting et Lens, l’Olympique de Marseille s’est imposé samedi soir sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-0). Une victoire qui permet à Roberto De Zerbi de se rapprocher du bilan comptable de Didier Deschamps à la tête du club phocéen.
Samedi soir, sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps, l’Olympique de Marseille a assuré l’essentiel en allant s’imposer contre l’AJ Auxerre grâce à une réalisation d’Angel Gomes. Un résultat obtenu dans la douleur qui permet à la bande à De Zerbi de retrouver le chemin du succès après trois matches sans victoire toutes compétitions confondues.
De Zerbi, du jamais-vu depuis Deschamps
Et pour Roberto De Zerbi, cette victoire est symbolique. Comme l’a noté StatsDuFoot, l’Italien qui a posé ses valises dans la cité phocéenne à l’été 2024 est devenu le premier entraîneur à compter 29 succès après ses 50 premiers matchs officiels avec l’OM depuis Didier Deschamps en 2010, qui totalisait une victoire de plus (30).
« Nous voulions vraiment ces trois points »
« Nous sortions de deux défaites et d’un nul contre Angers qui avait un goût amer. En plus, nous avions lourdement perdu ici l’an passé, 3-0. Nous voulions vraiment ces trois points, revenir deuxièmes, et ne pas laisser le PSG creuser l’écart et surtout prendre un peu de distance avec les clubs derrière nous », expliquait Roberto De Zerbi samedi soir, après la victoire de l’OM.