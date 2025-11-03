OM : Le nouveau Didier Deschamps déniché par Longoria !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après le nul contre Angers et les deux défaites face au Sporting et Lens, l’Olympique de Marseille s’est imposé samedi soir sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-0). Une victoire qui permet à Roberto De Zerbi de se rapprocher du bilan comptable de Didier Deschamps à la tête du club phocéen.

Samedi soir, sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps, l’Olympique de Marseille a assuré l’essentiel en allant s’imposer contre l’AJ Auxerre grâce à une réalisation d’Angel Gomes. Un résultat obtenu dans la douleur qui permet à la bande à De Zerbi de retrouver le chemin du succès après trois matches sans victoire toutes compétitions confondues.

De Zerbi, du jamais-vu depuis Deschamps Et pour Roberto De Zerbi, cette victoire est symbolique. Comme l’a noté StatsDuFoot, l’Italien qui a posé ses valises dans la cité phocéenne à l’été 2024 est devenu le premier entraîneur à compter 29 succès après ses 50 premiers matchs officiels avec l’OM depuis Didier Deschamps en 2010, qui totalisait une victoire de plus (30).