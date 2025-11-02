De Zerbi - OM : Pierre Ménès est choqué !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur dans la douleur face à Auxerre, l'OM affiche un visage beaucoup moins rassurant que lors des dernières semaines en ce moment. L'effectif présente des difficultés en ce moment et n'avance pas dans la plus grande des confiances avant de retrouver l'Atalanta Bergame en Ligue des champions. Pierre Ménès a été déçu par la prestation des hommes de Roberto De Zerbi.

Deuxième de Ligue 1 après sa nouvelle victoire en attendant le reste des résultats, l'OM n'a pas vraiment réussi à se rassurer avant un nouveau rendez-vous de Ligue des champions. L'effectif a certes été touché par les blessures mais pour Pierre Ménès, le club doit faire mieux surtout face à Auxerre.

« Ce n’est pas possible que Marseille se soit fait trimbaler comme cela par l’avant-dernier de Ligue 1 » Après avoir pris la tête du championnat, l'OM a un peu souffert en concédant une défaite à Lens et un match nul contre Angers. La victoire face à Auxerre n'a pas vraiment rassuré et Pierre Ménès pense que l'équipe est capable de faire mieux. « Les Marseillais nous ont offert une prestation encore une fois pénible contre une équipe d’Auxerre qui a un tenté des choses (...) C’est vrai que Roberto De Zerbi a des blessés, et qu’il a décidé de commencer avec Greenwood et Paixao sur le banc, Greenwood n’entrant même pas dans ce match. Mais bon, ce n’est pas suffisant. Il n’y avait quasiment que des internationaux au coup d’envoi du côté de l’OM, donc l’argument n’est pas valable. Ce n’est pas possible que Marseille se soit fait trimbaler comme cela par l’avant-dernier de Ligue 1 » commence-t-il sur sa chaîne YouTube.