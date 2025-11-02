Volé par l'OM, il dénonce un scandale !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, l'OM a repris le chemin de la victoire en se débarrassant de l'AJ Auxerre grâce à un but d'Angel Gomes. Malgré tout l'entraîneur auxerrois Christophe Pélissier a regretté un vol face aux Phocéens et pense que son équipe méritait mieux. Il regrette un arbitrage pas à la hauteur.

Vainqueur face à Auxerre, l'OM a repris la deuxième place du classement en attendant les résultats de la journée de dimanche. Le club de la cité phocéenne a pourtant vu Ulisses Garcia écoper d'un carton rouge à la 65ème minute mais a évité le danger. Christophe Pélissier est lui revenu sur l'expulsion de son joueur Sinaly Diomandé dans les dernières minutes.

« On voit encore un arbitrage catastrophique ce soir » Les week-ends de Ligue 1 sans polémique par rapport à l'arbitrage sont très rares. Cette fois c'est Christophe Pélissier qui dénonce une injustice dans son débrief d'après-match. « Quand on est dans cette période, tout ne tourne pas en notre faveur. On voit encore un arbitrage catastrophique ce soir. Nous, on sort avec un joueur gravement blessé, l’adversaire prend jaune, puis le même arbitre met un deuxième jaune à la 94e comme si ça lui faisait plaisir. J’espère qu’il aura une bonne note » regrette-t-il en conférence de presse.