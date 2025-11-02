Volé par l'OM, il dénonce un scandale !

Samedi soir, l'OM a repris le chemin de la victoire en se débarrassant de l'AJ Auxerre grâce à un but d'Angel Gomes. Malgré tout l'entraîneur auxerrois Christophe Pélissier a regretté un vol face aux Phocéens et pense que son équipe méritait mieux. Il regrette un arbitrage pas à la hauteur.
Vainqueur face à Auxerre, l'OM a repris la deuxième place du classement en attendant les résultats de la journée de dimanche. Le club de la cité phocéenne a pourtant vu Ulisses Garcia écoper d'un carton rouge à la 65ème minute mais a évité le danger. Christophe Pélissier est lui revenu sur l'expulsion de son joueur Sinaly Diomandé dans les dernières minutes.
« On voit encore un arbitrage catastrophique ce soir »
Les week-ends de Ligue 1 sans polémique par rapport à l'arbitrage sont très rares. Cette fois c'est Christophe Pélissier qui dénonce une injustice dans son débrief d'après-match. « Quand on est dans cette période, tout ne tourne pas en notre faveur. On voit encore un arbitrage catastrophique ce soir. Nous, on sort avec un joueur gravement blessé, l’adversaire prend jaune, puis le même arbitre met un deuxième jaune à la 94e comme si ça lui faisait plaisir. J’espère qu’il aura une bonne note » regrette-t-il en conférence de presse.
L'OM suit le PSG
Surpris à Lens et à Angers, l'OM a enfin retrouvé la victoire face à Auxerre, restant à distance respectable du PSG, vainqueur dans les derniers instants face à Nice. Christophe Pélissier sait qu'il y avait un coup à faire face à cette équipe marseillaise pas très inspirée. « Mais au-delà de ça, la confiance joue énormément. Quand on est à cette position, notamment pour les attaquants, on force un peu le geste, on joue moins relâché et on ne concrétise pas. C’est la différence avec les équipes de haut niveau : même moyennes, elles gagnent 1-0 » poursuit-il.