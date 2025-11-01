Surprise, l’OM perd un joueur !

Alexis Brunet

Ce samedi soir, l’OM affronte l’AJ Auxerre pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi avait fait le choix de titulariser Nayef Aguerd en défense centrale. Malheureusement, le Marocain a ressenti une gêne à l’échauffement et il a été remplacé à la dernière minute par Emerson.

Rien ne va plus pour l’OM. Les Marseillais restent sur deux défaites et un match nul lors de leurs trois derniers matchs. Une mauvaise série que les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang espèrent bien stopper ce samedi soir face à l’AJ Auxerre.

Nayef Aguerd forfait de dernière minute Pour ce match face à l’AJ Auxerre, Roberto De Zerbi avait décidé une nouvelle fois de titulariser Nayef Aguerd, véritable bonne pioche du mercato estival. Malheureusement, le défenseur central n’a pas pu tenir sa place car il a ressenti une gêne lors de l’échauffement, à en croire les informations de L’Équipe. L’entraîneur de l’OM a donc décidé de le remplacer à la dernière minute par Emerson.