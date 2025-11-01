Lamine Yamal : La grande annonce en privé !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, Lamine Yamal n’est pas au meilleur de sa forme. Le joueur du FC Barcelone était plombé par une pubalgie, mais cela serait dorénavant de l’histoire ancienne. En effet, l’attaquant de 18 ans aurait signifié en interne qu’il serait maintenant complètement remis de cette blessure, prêt à revenir au premier plan définitivement.

Dernièrement, Ousmane Dembélé n’a malheureusement pas été épargné par les blessures, ce qui a fortement pénalisé le PSG. Une situation semblable à celle de Lamine Yamal, qui a lui aussi été gêné physiquement et qui n’a donc pas pu aider de la meilleure des façons le FC Barcelone.

Lamine Yamal est totalement remis Depuis la mi-septembre, Lamine Yamal a manqué cinq rencontres à cause d’une pubalgie et cela s’est ressenti au classement. En Liga, le FC Barcelone accuse déjà cinq points de retard sur le Real Madrid. Une avance qui pourrait bientôt fondre, car d’après Mundo Deportivo, le joueur de 18 ans aurait annoncé en interne ne plus ressentir de douleur.