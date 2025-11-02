OM : Le pari risqué de Roberto De Zerbi

A la peine lors de l'échauffement de son équipe, Nayef Aguerd a dû déclarer forfait à la dernière minute ce samedi soir. Privé du défenseur marocain, Roberto De Zerbi a décidé de titulariser Emerson Palmieri lors du duel entre l'AJ Auxerre et l'OM, et ce, malgré un pépin physique.

«Emerson ne devait pas jouer, mais il a serré les dents»

« Concernant (Nayef) Aguerd, il avait une gêne depuis quelques jours à la hanche, il s'était mis à disposition, mais, à l'échauffement, ce n'était pas possible. Emerson ne devait pas jouer, mais il a serré les dents. Je ne fais jamais la composition en pensant au match suivant. (Igor) Paixao et (Mason) Greenwood, je les avais sentis moins en forme face à Angers. Il ne faut pas oublier que (Timothy) Weah et (Amine) Gouiri sont blessés. On sortait de deux défaites et d'un nul qui avait un goût de défaite. Et, ici (à Auxerre), l'an dernier (3-0, le 22 février 2025), on avait perdu. On tenait donc à ces trois points, redevenir deuxièmes, ne pas perdre du terrain et reprendre nos distances avec ceux qui nous suivent. L'Atalanta (mercredi, en Ligue des champions) n'est pas plus important qu'Auxerre. Pour moi, Auxerre était aussi important que le Real Madrid. Il ne faut pas oublier qu'on a neuf blessés », a déclaré Roberto De Zerbi, le coach de l'OM, en conférence de presse d'après-match.