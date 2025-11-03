Un entraîneur viré : Le coup de tonnerre provoqué par l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Successeur de Gian Piero Gasperini, parti à l’AS Rome cet été, sur le banc de l’Atalanta, Ivan Juric est sous pression avant d’affronter l’OM mercredi en Ligue des champions. Battue par l’Udinese (0-1) samedi, la Dea reste sur six matchs consécutifs sans victoire et le technicien croate, en cas de mauvais résultats, pourrait ne pas résister aux deux prochaines rencontres.

Un mois et demi après son match au Parc des Princes face au PSG (4-0), l’Atalanta se prépare à revenir en France, cette fois-ci à Marseille. La Dea sera opposée à l’OM mercredi pour le compte de la quatrième journée de Ligue des champions, une rencontre qui pourrait être décisive pour Ivan Juric.

Jurtic a deux matchs pour sauver sa place Car, comme indiqué par la Gazzetta dello Sport, le technicien croate est en danger et les deux prochains matchs de l’Atalanta, contre l’OM et Sassuolo, pourrait décider de son avenir sur le banc de l’Atalanta. Le jeu proposé, les choix et la rotation d’Ivan Juric interrogent et les dirigeants du club italien, s’ils le soutiennent publiquement, sont inquiets.