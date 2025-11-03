Un entraîneur viré : Le coup de tonnerre provoqué par l’OM ?

Successeur de Gian Piero Gasperini, parti à l’AS Rome cet été, sur le banc de l’Atalanta, Ivan Juric est sous pression avant d’affronter l’OM mercredi en Ligue des champions. Battue par l’Udinese (0-1) samedi, la Dea reste sur six matchs consécutifs sans victoire et le technicien croate, en cas de mauvais résultats, pourrait ne pas résister aux deux prochaines rencontres.
Un mois et demi après son match au Parc des Princes face au PSG (4-0), l’Atalanta se prépare à revenir en France, cette fois-ci à Marseille. La Dea sera opposée à l’OM mercredi pour le compte de la quatrième journée de Ligue des champions, une rencontre qui pourrait être décisive pour Ivan Juric.
Jurtic a deux matchs pour sauver sa place
Car, comme indiqué par la Gazzetta dello Sport, le technicien croate est en danger et les deux prochains matchs de l’Atalanta, contre l’OM et Sassuolo, pourrait décider de son avenir sur le banc de l’Atalanta. Le jeu proposé, les choix et la rotation d’Ivan Juric interrogent et les dirigeants du club italien, s’ils le soutiennent publiquement, sont inquiets.
Un groupe quasiment au complet contre l’OM
Ivan Juric semble donc avoir deux matchs pour sauver sa place, autrement, il pourrait ne plus être l'entraîneur de l’Atalanta la semaine prochaine. Pour affronter l’OM, il aura un groupe quasiment au complet à sa disposition, mis à part Giorgio Scalvini et Mitchel Bakker, avec les retours de Marten de Roon et de Daniel Maldini.