OM - De Zerbi : Le gros coup de gueule en direct !

Axel Cornic

Après deux résultats décevants contre le RC Lens puis le SCO Angers qui ont réveillé les critiques, l’Olympique de Marseille état attendu au tournant à l’occasion de son déplacement à Auxerre. Les Marseillais ont finalement renoué avec la victoire (0-1), mais leur prestation est loin d’avoir rassuré tout le monde.

Les ambitions de l’OM ont pris un sacré coup en octobre. Leader devant le PSG, le club phocéen s’est pris les pieds dans le tapis lors de la 10 et de la 9e journée de Ligue 1, ce qui n’a pas manqué de faire parler. Les regards se sont rapidement pointés sur Roberto De Zerbi, dont le travail n’est pas toujours compris.

« Là, on va au-delà de l'acceptable » C’est le cas avec Christophe Dugarry, qui n’a pas vraiment apprécié la prestation des hommes de De Zerbi, lors du dernier match contre l’AJ Auxerre. « Tu peux faire un match moyen et le gagner, mais là, on va au-delà de l'acceptable » a déclaré l’ancien joueur de l’OM, sur RMC.