Le PSG a trouvé le remplaçant d'Hakimi, Luis Enrique confirme !

Auteur d'une saison dernière sensationnelle, Achraf Hakimi s'est imposé comme un joueur majeur du PSG. Toutefois, le club de la capitale n'a pas de doublure officielle à l'international marocain qui est toujours le seul latéral droit de formation au sein de l'effectif parisien. Mais Luis Enrique confirme qu'à moyen terme, David Boly pourrait assumer ce rôle.
L'été dernier, le PSG a refusé de recruter un latéral droit bien qu'Achraf Hakimi soit le seul spécialiste du poste dans l'effectif de Luis Enrique. Et pour cause, le technicien espagnol compte beaucoup sur le jeune David Boly, grand espoir du centre de formation du PSG.
Luis Enrique évoque le cas David Boly
« On pense à voir des joueurs, nous les connaissons, non seulement David Boly mais il y a plus de joueurs qui peuvent aider l'équipe. On pense à changer des joueurs, à en voir d'autres. Pendant la saison, ce sera normal, ce sera une habitude », assure-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.
«On pense à voir des joueurs, nous les connaissons»
« On pense à voir cette possibilité parce que c'est joli de le voir dans la dynamique de l'équipe première. Il donne beaucoup d'informations dans ce que nous regardons. Ce sera une habitude et ça ne représente rien. Vous pouvez le voir non seulement lui, mais aussi des autres joueurs du Campus, issus de l'académie », ajoute Luis Enrique.