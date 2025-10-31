Le PSG a trouvé le remplaçant d'Hakimi, Luis Enrique confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison dernière sensationnelle, Achraf Hakimi s'est imposé comme un joueur majeur du PSG. Toutefois, le club de la capitale n'a pas de doublure officielle à l'international marocain qui est toujours le seul latéral droit de formation au sein de l'effectif parisien. Mais Luis Enrique confirme qu'à moyen terme, David Boly pourrait assumer ce rôle.

L'été dernier, le PSG a refusé de recruter un latéral droit bien qu'Achraf Hakimi soit le seul spécialiste du poste dans l'effectif de Luis Enrique. Et pour cause, le technicien espagnol compte beaucoup sur le jeune David Boly, grand espoir du centre de formation du PSG.

Luis Enrique évoque le cas David Boly « On pense à voir des joueurs, nous les connaissons, non seulement David Boly mais il y a plus de joueurs qui peuvent aider l'équipe. On pense à changer des joueurs, à en voir d'autres. Pendant la saison, ce sera normal, ce sera une habitude », assure-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.