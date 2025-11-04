Pep Guardiola à l'OM : L'énorme coup annoncé en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge de la réception de l'Atalanta en Ligue des champions, Pierre-Emile Hojbjerg a notamment été interrogé sur Roberto De Zerbi. Et l'ancien milieu de terrain de Tottenham n'hésite pas à mettre l'entraîneur de l'OM au même niveau que plusieurs légendes du poste comme Pep Guardiola, José Mourinho ou Antonio Conte.

Avec trois points en trois journées, l'OM n'a pas idéalement lancé sa campagne de Ligue des champions et reste sur une défaite sur la pelouse du Sporting CP. Par conséquent, la venue de l'Atalanta au Vélodrome mercredi soir revêt déjà une importance cruciale. Les Marseillais comptent sur Roberto De Zerbi pour redresser la barre. Un coach qui fait d'ailleurs l'unanimité dans le vestiaire marseillais. Pierre-Emile Hojbjerg, qui fait partie des joueurs les plus expérimentés du vestiaire olympien n'hésite pas à comparer l'Italien à Pep Guardiola, José Mourinho ou Antonio Conte, trois coachs légendaires qu'il a eu sous ses ordres au Bayern Munich ou à Tottenham.

Hojbjerg compare Guardiola à De Zerbi « Franchement, c’est rare dans le foot de rencontrer quelqu’un avec un cœur aussi grand. J’ai senti ça avec le coach. Il a un grand cœur et une personnalité forte. Bien sûr, il faut aussi de la qualité, et il en a beaucoup. J’ai eu Antonio Conte, José Mourinho, Pep Guardiola, tous des entraîneurs extraordinaires, chacun à leur manière. Et je mets Roberto à côté d’eux, sans hésiter », lance-t-il en conférence avant d'évoquer l'ambiance au Vélodrome.