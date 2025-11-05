Kylian Mbappé : Parti du PSG, il se lâche totalement !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti libre du Paris Saint-Germain à l’été 2024, Kylian Mbappé a marqué les esprits durant ses sept années dans la capitale, allant jusqu’à impressionner certains de ses coéquipiers. C’est notamment le cas de Pablo Sarabia, dithyrambique à l’égard du Français qui a les qualités pour, selon lui, faire partie « des meilleurs joueurs de l'histoire ».

Entre 2019 et 2023, Pablo Sarabia a porté les couleurs du Paris Saint-Germain. L’occasion pour lui de côtoyer les grandes stars du vestiaire, et notamment Kylian Mbappé. Interrogé par le quotidien espagnol Marca, celui qui évolue aujourd’hui à Al-Arabi au Qatar garde un très bon souvenir de l’international français, et ne tarit pas d’éloges à son égard.

« Il fera sans aucun doute partie des meilleurs joueurs de l'histoire » « C'est un joueur décisif, avec une finition extraordinaire comme j'en ai rarement vu, très ambitieux et doté de grandes qualités. C'est un joueur incroyable, s’enflamme Pablo Sarabia. Il fera sans aucun doute partie des meilleurs joueurs de l'histoire. J'ai trouvé cela très drôle qu'il ait été critiqué la saison dernière après avoir marqué 44 buts au total. »