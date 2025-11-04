PSG : Il revient à Paris, la grande émotion

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent dans la capitale pour le choc entre le PSG et le Bayern Munich, Manuel Neuer, gardien emblématique du club bavarois, est revenu avec émotion sur sa présence au Stade de France le 13 novembre 2015, soir des attentats à Paris et à Saint-Denis. Un souvenir indélébile qui résonne encore.

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le PSG accueille ce mardi soir au Parc des Princes l’équipe la plus en forme du moment en Europe, le Bayern Munich. Un sacré défi pour la bande à Luis Enrique, invaincue jusqu’à maintenant dans la compétition après avoir battu l’Atalanta, le FC Barcelone et le Bayer Leverkusen. Présent en conférence de presse à la veille du choc, Manuel Neuer est évidemment revenu sur cette rencontre au sommet mais s’est également souvenu d’un autre déplacement à Paris gravé dans sa mémoire…

« Dès que nous avons aperçu le Stade de France, c’était le sujet de conversation principal dans notre bus » A quelques jours des commémorations des dix ans des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, Manuel Neuer a partagé son émotion en revenant sur sa présence sur la pelouse du Stade de France il y a près de dix ans, où trois terroristes se sont fait exploser à l’extérieur de l’enceinte. « Nous sommes passés devant le Stade de France. Dès que nous l'avons aperçu, c'était le sujet de conversation principal dans notre bus. Ça restera gravé dans ma mémoire, bien sûr, je ne l'oublierai jamais. L'équipe était piégée à l'intérieur du stade tandis que le chaos régnait à l'extérieur », a raconté l’Allemand de 39 ans, rapporté par RMC.