«Ça fait flipper» : La sortie terrifiante pour Achraf Hakimi et le PSG…

Mardi soir, avant la mi-temps du choc entre le PSG et le Bayern Munich, Achraf Hakimi a quitté la pelouse du Parc des Princes en pleurs, souffrant de la cheville gauche après un tacle non maîtrisé de Luis Diaz. Ancien joueur du club parisien, Edouard Cissé ne cache pas son inquiétude pour le latéral droit marocain, à un mois et demi de la CAN.

L’année de rêve se termine dans la douleur pour le PSG, qui risque de devoir se passer des services d’Achraf Hakimi pendant quelques semaines. Touché à la cheville gauche, l’international marocain a été victime d’un tacle violent porté par Luis Diaz, avant la mi-temps du choc entre le PSG et le Bayern Munich. Les supporters parisiens retiennent leur souffle, et il en est de même pour les Marocains à un mois et demi de la CAN (21 décembre 2025 au 18 janvier 2026).

« Je ne pense pas que ce soit qu’une entorse... » De son côté, Edouard Cissé se montre très inquiet concernant Achraf Hakimi. « C’est un joueur super important pour le PSG. Je ne pense pas que ce soit qu’une entorse, ça fait flipper. Et ce qui me met hors de moi, c’est que c’est un tacle stupide », confie l’ancien joueur du PSG, interrogé par Le Parisien.