PSG - Luis Enrique : Le transfert parfait déniché à Barcelone !

Le mercato hivernal approche et du côté du PSG, on aurait déjà un nom en tête pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Eric Garcia, aujourd’hui au FC Barcelone, intéresserait ainsi le club de la capitale où sa polyvalence ferait le plus grand bien. D’ailleurs, ce transfert de l’international espagnol aurait tout l’air du mariage parfait pour le PSG de Luis Enrique.
Le PSG trouvera-t-il son bonheur au FC Barcelone ? Luis Enrique ferait visiblement les yeux doux à l’un des joueurs blaugrana, à savoir Eric Garcia. Alors que les deux ont déjà collaboré avec la sélection espagnole, voilà qu’ils pourraient donc se retrouver au PSG. Le défenseur blaugrana pourrait même être la recrue parfaite pour Paris.
« Il s’intégrerait parfaitement au PSG »
Journaliste espagnol, Ivan Vargas a été unanime concernant Eric Garcia au PSG : c’est le transfert parfait. « Je pense qu’il s’intégrerait parfaitement au PSG. L’argument principal est clair : Éric García est le défenseur idéal pour le jeu que recherche Luis Enrique, car il était l’un de ses titulaires quand il dirigeait l’Espagne. Luis Enrique sait mieux que quiconque ce qu’Éric peut apporter et Éric sait parfaitement ce que Luis Enrique recherche chez un défenseur central », a-t-il assuré pour Footmercato.
Eric Garcia peut jouer partout !
« Si je devais parler d’Éric García, je dirais qu’il correspond au profil type d’un joueur formé à La Masía. Il est excellent sur le plan technique, très doué pour dégager le ballon et généralement très bien placé. Il aide l’équipe à avoir plus de possession et à sortir le ballon depuis l’arrière, ce que Araujo ne fait pas bien. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles il peut également jouer au milieu de terrain en cas d’absences. Il a un très bon toucher de balle et beaucoup de qualités. De plus, il est capable de monter dans la surface adverse et sait se montrer opportuniste sur les ballons arrêtés. Il est droitier, il a même parfois joué comme latéral droit, mais il peut jouer à gauche sans aucun problème », a-t-il par ailleurs expliqué sur Eric Garcia, dont la polyvalence pourrait faire le plus grand bien au PSG et à Luis Enrique.