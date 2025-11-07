PSG - Luis Enrique : Le transfert parfait déniché à Barcelone !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato hivernal approche et du côté du PSG, on aurait déjà un nom en tête pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Eric Garcia, aujourd’hui au FC Barcelone, intéresserait ainsi le club de la capitale où sa polyvalence ferait le plus grand bien. D’ailleurs, ce transfert de l’international espagnol aurait tout l’air du mariage parfait pour le PSG de Luis Enrique.

Le PSG trouvera-t-il son bonheur au FC Barcelone ? Luis Enrique ferait visiblement les yeux doux à l’un des joueurs blaugrana, à savoir Eric Garcia. Alors que les deux ont déjà collaboré avec la sélection espagnole, voilà qu’ils pourraient donc se retrouver au PSG. Le défenseur blaugrana pourrait même être la recrue parfaite pour Paris.

« Il s’intégrerait parfaitement au PSG » Journaliste espagnol, Ivan Vargas a été unanime concernant Eric Garcia au PSG : c’est le transfert parfait. « Je pense qu’il s’intégrerait parfaitement au PSG. L’argument principal est clair : Éric García est le défenseur idéal pour le jeu que recherche Luis Enrique, car il était l’un de ses titulaires quand il dirigeait l’Espagne. Luis Enrique sait mieux que quiconque ce qu’Éric peut apporter et Éric sait parfaitement ce que Luis Enrique recherche chez un défenseur central », a-t-il assuré pour Footmercato.