L'un des «meilleurs» va signer au PSG ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le Bayern, Dayot Upamecano changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alarmée par la situation de l'international français, la direction du PSG verrait d'un bon œil l'idée de le recruter pour 0€. Interrogé sur Dayot Upamecano, Didier Deschamps a affirmé qu'il faisait partie des touts meilleurs défenseurs du monde.

Après cinq saisons de bons et loyaux services au Bayern, Dayot Upamecano pourrait faire ses valises. En fin de contrat le 30 juin 2026, le défenseur central de 27 ans rejoindra un nouveau club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation de Dayot Upamecano, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à le recruter pour 0€ à l'issue de cette saison.

Mercato : Le PSG veut recruter Upamecano Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Didier Deschamps n'a pas tari d'éloges à l'égard de Dayot Upamecano, affirmant indirectement que le PSG avait raison de vouloir de le recruter. « Il fait partie des touts meilleurs défenseurs, après je ne suis pas objectif. En termes de puissance, dans les duels, sa qualité technique... c'est très bien. C'est une valeur sûre, qui a mis du temps avec nous pour arriver où il est mais il dégage beaucoup de sérénité et d'assurance », a confié le sélectionneur de l'équipe de France, avant de poursuivre.