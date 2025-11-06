PSG : Une star va quitter Paris, c’est décidé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’une entorse sévère de la cheville gauche face au Bayern Munich (1-2) mardi soir en Ligue des champions, Achraf Hakimi devrait être absent entre six et huit semaines. Une période durant laquelle le latéral droit du PSG pourrait passer par l’hôpital Aspetar au Qatar, comme d’autres joueurs avant lui.

Le verdict est tombé ce mercredi. « Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines », a indiqué le Paris Saint-Germain, au lendemain du match contre le Bayern Munich (1-2), marqué notamment par la sortie en pleurs d’Achraf Hakimi après le tacle violent de Luis Diaz.

Hakimi au Qatar ? A un mois et demi de la CAN, l’inquiétude est grande pour le latéral droit marocain du PSG, qui pourrait quitter la capitale durant sa convalescence. Comme l’explique Le Parisien, il n’est pas impossible de voir Hakimi prendre la direction de Doha, au Qatar, pour profiter des soins du centre Aspetar.