Un attaquant du PSG change d'équipe : La surprise est totale !

Présenté comme un solide espoir de sa génération, Ibrahim Mbaye s'est imposé comme un joueur de rotation au PSG. Cependant, après avoir fait ses classes avec les équipes de jeunes chez les Bleus, l'ailier de 17 ans a choisi de représenter le Sénégal, le pays de son père. Une sacrée surprise.

Parmi la génération 2008, Ibrahim Mbaye fait partie des plus grands espoirs. L'ailier du PSG a même gagné sa place dans l'effectif de Luis Enrique qui lui offre un rôle important comme en témoigne son temps de jeu et ses six titularisations depuis le début de la saison.

Mbaye choisit le Sénégal Et pourtant, Ibrahim Mbaye a choisi d'offrir son talent à un autre pays. Selon les informations de RMC Sport, l'ailier du PSG a décidé de représenter le Sénégal, le pays de son père. Passé par toutes les équipes de jeunes en France, des U16 au U20, Mbaye pourrait donc disputer la CAN cet hiver avec les Lions de la Téranga.