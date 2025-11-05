PSG : Il change d'équipe, c'est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain voit les titis affluer dans l'effectif de Luis Enrique dernièrement. En plus de Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye a également eu quelques minutes à se mettre sous la dent ces derniers mois. Jeune talent de 17 ans, l'attaquant a déjà connu plusieurs équipes de jeunes en équipe de France. Mais un changement de cap va être opéré.. avec le Sénégal !

Ibrahim Mbaye (17 ans) est un crack issu du centre de formation du PSG. Au vu de son avance sur les joueurs de sa génération, l'attaquant a déjà été surclassé avec plusieurs équipes de France chez les jeunes. La pépite parisienne est déjà passée chez les U16, U17, U18, U19 et U20. Rien que ça.

Mbaye a tout connu avec l'équipe de France chez les jeunes, il change de sélection ! Cependant, Ibrahim Mbaye n'en oublierait pas pour autant ses racines sénégalaises affiliées à son père... au point de prendre la décision de tout plaquer et de mettre un terme à son histoire avec l'équipe de France. C'est en effet l'information communiquée par RMC Sport ce mercredi soir. Le joueur du PSG aurait arrêté son choix sur les Lions de la Terranga après avoir mûrement réfléchi. Outre son attachement à ses origines, Mbaye a été convaincu par le projet du Sénégal, la sélection étant déjà certaine de participer à la Coupe du monde 2026.