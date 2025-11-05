PSG : Il change d'équipe, c'est le choc !

Le Paris Saint-Germain voit les titis affluer dans l'effectif de Luis Enrique dernièrement. En plus de Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye a également eu quelques minutes à se mettre sous la dent ces derniers mois. Jeune talent de 17 ans, l'attaquant a déjà connu plusieurs équipes de jeunes en équipe de France. Mais un changement de cap va être opéré.. avec le Sénégal !
Ibrahim Mbaye (17 ans) est un crack issu du centre de formation du PSG. Au vu de son avance sur les joueurs de sa génération, l'attaquant a déjà été surclassé avec plusieurs équipes de France chez les jeunes. La pépite parisienne est déjà passée chez les U16, U17, U18, U19 et U20. Rien que ça.
Mbaye a tout connu avec l'équipe de France chez les jeunes, il change de sélection !
Cependant, Ibrahim Mbaye n'en oublierait pas pour autant ses racines sénégalaises affiliées à son père... au point de prendre la décision de tout plaquer et de mettre un terme à son histoire avec l'équipe de France. C'est en effet l'information communiquée par RMC Sport ce mercredi soir. Le joueur du PSG aurait arrêté son choix sur les Lions de la Terranga après avoir mûrement réfléchi. Outre son attachement à ses origines, Mbaye a été convaincu par le projet du Sénégal, la sélection étant déjà certaine de participer à la Coupe du monde 2026.
Mbaye convoqué dès cette semaine ?
Il se pourrait même que Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, fasse le choix d'appeler Ibrahim Mbaye dans sa liste communiquée cette semaine selon RMC Sport. Didier Deschamps et le futur sélectionneur de l'équipe de France ne pourront donc pas s'appuyer sur les services de l'attaquant du PSG à l'avenir.