Mercato - PSG : Accord trouvé avec un pote de Dembélé !

Le PSG anticipe déjà son recrutement pour l’été 2026. Le club de la capitale se tient notamment à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato. Les dirigeants parisiens garderaient par exemple un œil attentif sur la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich. L’international français tiendrait toutefois un accord avec une autre équipe.

Le PSG cible Dayot Upamecano... Le coéquipier d’Ousmane Dembélé en équipe de France est en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain. Et pour le moment, le défenseur de 27 ans ne s’est pas mis d’accord avec le club bavarois pour une prolongation. Le PSG serait donc tenté par l’idée de le recruter. Seulement, Dayot Upamecano se serait déjà entendu avec une autre équipe.