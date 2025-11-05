Habib Beye : Deux nouveaux entraîneurs arrivent à Rennes ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec le match nul obtenu à Toulouse (2-2) et la large victoire à domicile face à Strasbourg (4-1), Habib Beye a gagné du crédit auprès de ses dirigeants et ne semble plus menacé pour le moment. La famille Pinault veut le mettre dans les meilleures conditions et en ce sens, aimerait qu’il soit accompagné de deux nouveaux adjoints au Stade Rennais.

Après une semaine réussie avec à la clé un nul à Toulouse (2-2) et une large victoire lors de la réception de Strasbourg (4-1), Habib Beye a montré qu’il avait de la ressource. D’autant plus en faisant des choix forts, comme écarter Seko Fofana et Ludovic Blas contre le TFC. Des résultats qui lui ont permis de sauver son poste.

Rennes veut placer Le Scornet en adjoint de Beye Ce que confirme Foot Mercato, indiquant que la famille Pinault souhaite poursuivre avec lui, mais aimerait tout de même qu’il soit accompagné de deux nouveaux adjoints. Dans cette optique, Mathieu Le Scornet, actuel directeur technique du centre de formation du PSG, est espéré.