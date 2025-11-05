Transfert - Hakimi : Le PSG change ses plans sur le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la défaite face au Bayern Munich (1-2) mardi soir en Ligue des champions, l’inquiétude est grande concernant Achraf Hakimi, sorti sur blessure après un tacle par-derrière de Luis Diaz. Une blessure qui pourrait relancer les plans du PSG, qui n’avait pas l’intention de recruter, dans l’optique du mercato hivernal.

Au-delà de la défaite, la première en Ligue des champions cette saison, c’est l’état de santé d’Achraf Hakimi qui inquiète, au lendemain du choc entre le PSG et le Bayern Munich (1-2). Victime d’un tacle par-derrière de Luis Diaz, l’international marocain, touché à la cheville, est sorti sur blessure et a quitté la pelouse en pleure, sans pouvoir poser le pied par terre.

Hakimi et Dembélé blessés contre le Bayern Il faut encore patienter avant d’être fixé sur la gravité de la blessure d’Achraf Hakimi et la durée de son indisponibilité, mais elle vient s’ajouter à celle de Désiré Doué, touché à la cuisse contre Lorient, et d’Ousmane Dembélé. Titulaire, l’attaquant du PSG, touché au mollet, a été remplacé la 25e minute de jeu contre le Bayern Munich.