Hakimi - PSG : Abattu, Luis Enrique fait une terrible annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En plus de la défaite face au Bayern Munich (1-2), le PSG a surtout perdu sur blessure Achraf Hakimi, probablement pour une durée assez importante. Les coups durs s'enchaînent pour les Parisiens depuis le début de la saison et Luis Enrique semble totalement résigné par la situation.

Quelques jours après Désiré Doué, touché à la cuisse contre Lorient, le PSG a perdu Achraf Hakimi mardi soir contre le Bayern Munich. En larmes après le tacle très appuyé de Luis Diaz, expulsé pour cette faute, l'international marocain semblait touché à la cheville et son indisponibilité pourrait bien être assez longue. Et s'il est trop tôt pour poser un diagnostic précis, Luis Enrique est déjà résigné par la situation.

Luis Enrique sort du silence pour Hakimi « Hakimi, c'est le football, c'est un sport de contact. C'est dommage parce que c'est compliqué pour le joueur. Mais je pense que ce sont des actions qui sont comme ça et je me rappelle le dernier été la blessure de Musiala aussi », confie l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.