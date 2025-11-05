Mercato - PSG : La signature d’une star est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pointé du doigt pour son niveau décevant du moment, Bradley Barcola reste néanmoins un élément à part entière du projet mis en place par Luis Enrique au PSG. Et le journaliste du Parisien Dominique Séverac annonce d'ailleurs que l'attaquant tricolore allait bientôt signer une prolongation de contrat, preuve de la confiance qui lui témoignent les dirigeants parisiens.

C'est un fait, Bradley Barcola (23 ans) ne traverse pas la meilleure période de sa carrière, et sa nouvelle performance décevante avec le PSG mardi soir contre le Bayern Munich (1-2) confirme cette tendance. Mais conformément aux révélations exclusives du 10 Sport, il bel et bien question d'une prolongation de contrat au PSG pour Barcola.

« Il va prolonger au PSG » Le journaliste du Parisien Dominique Séverac a répondu aux critiques sur Bradley Barcola dans un chat avec les internautes, et confirme une prolongation de contrat à venir pour l'attaquant du PSG : « Barcola entre dans sa troisième année de contrat et comme tous les joueurs, il a le droit d'avoir un coup de moins bien. C'est clairement le cas aujourd'hui. Il va prolonger au PSG. Faites confiance à sa marge de progression sinon, on jette tout le monde au bout de deux ans. Il a 23 ans, il peut (et doit) encore s'améliorer », indique Séverac.