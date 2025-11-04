Mercato - PSG : Discussions confirmées avec un pote de Dembélé !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato. La formation parisienne ne s’est contentée que de trois arrivées : Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Les Rouge-et-Bleu se tiendraient néanmoins à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts. C’est dans cette optique que le club de la capitale garderait un œil sur la situation de Dayot Upamecano.

Le PSG garde un oeil sur Upamecano Coéquipier d’Ousmane Dembélé en équipe de France, le défenseur du Bayern Munich est en fin de contrat en juin prochain. Le PSG ne serait donc pas contre le signer l’été prochain pour renforcer son secteur défensif. Mais le club bavarois n’entendrait pas laisser filer l’international français gratuitement à l’issue de la saison.