Trois stars vont craquer : Le PSG tire la sonnette d’alarme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la saison dernière interminable, on craignait une vague de blessures au PSG. C’est en train de se produire et ce n’est peut-être pas terminé. En effet, les corps des Parisiens sont déjà en train de se craquer pour certains. D’ailleurs, au sein du club de la capitale, on ferait particulièrement attention à certains joueurs de Luis Enrique.

Le match face au Bayern Munich ce mardi a fait des dégâts au PSG. En effet, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont été blessés et devraient être absents plus ou moins longtemps. Des pépins qui viennent ainsi s’ajouter à celui de Désiré Doué, qui ne devrait revenir qu’en 2026. Et du côté du PSG, d’autres stars seraient actuellement au coeur des préoccupations.

Etat d’alerte au PSG ! Les blessures ne lâchent pas le PSG depuis le début de la saison. Cela pourrait d’ailleurs ne pas s’arrêter là. Journaliste pour Canal+, Olivier Tallaron fait alors savoir que le club de la capitale serait en état d’alerte actuellement. En effet, ce sont les cas de Vitinha, Joao Neves et Bradley Barcola, qui ont montré des signes de fatigue dernièrement, qui inquiètent le PSG.