PSG : Le successeur d’Hakimi déniché après la catastrophe ?

Thibault Morlain - Journaliste

Pas épargné par les blessures depuis le début de la saison, le PSG a perdu gros face au Bayern Munich. En voyant Achraf Hakimi sortir du terrain en larmes, on a craint le pire. Finalement, le Marocain sera absent 6 à 8 semaines. Luis Enrique va désormais devoir se creuser les méninges pour remplacer son arrière droit. Qui faut-il alors choisir pour faire oublier Hakimi ?

Depuis plusieurs semaines maintenant, les éloges pleuvent pour Achraf Hakimi. Désigné comme le meilleur arrière droit du monde, le Marocain fait le bonheur du PSG. Mais voilà qu’il faudra faire sans lui pour les semaines à venir. En effet, Hakimi a été touché à la cheville face au Bayern Munich et on parle d’une absence entre 6 à 8 semaines our le latéral parisien. Un véritable coup dur pour le PSG et Luis Enrique car les options pour remplacer Hakimi ne sont pas nombreuses.

Comment remplacer Hakimi au PSG ? N’ayant pas voulu recruter d’arrière droit au dernier mercato pour seconder Achraf Hakimi, le PSG se retrouve aujourd’hui dans une situation délicate avec l’absence longue durée du Marocain. Il va donc falloir bricoler pour les matchs à venir. Warren Zaïre-Emery, Joao Neves ont déjà évolué à ce poste avec Luis Enrique tandis que Marquinhos peut aussi dépanner. Recruter un joker médical est aussi une possibilité pour le PSG, de même que de faire confiance à la jeunesse. C’est ainsi que David Boly, 16 ans et annoncé comme le nouveau crack du centre de formation, pourrait avoir sa chance.