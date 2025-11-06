PSG : «Un drame» annoncé avec Achraf Hakimi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris SG a vécu une soirée cauchemardesque mardi soir en Ligue des champions. En plus de s’incliner contre le Bayern Munich (1-2), le club a vu plusieurs de ses cadres se blesser, dont Achraf Hakimi, absent plusieurs semaines. Au Maroc, la panique était grande avant l’annonce du verdict, à un mois et demi de la CAN.

Le verdict est tombé. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain a annoncé qu’Achraf Hakimi, victime d’un tacle violent de Luis Diaz la veille peu avant la mi-temps du match contre le Bayern Munich, souffrait d’une entorse sévère de la cheville gauche qui va l’écarter des terrains « plusieurs semaines ». Pour le Marocain, une course contre-la-montre débute en vue de la Coupe d’Afrique des Nations (21 décembre-18 janvier).

« C'était la panique dans le pays » C’est tout un pays qui retenait son souffle depuis mardi soir, tant Achraf Hakimi est populaire au Maroc. Jalal Bouzrara, star du journalisme local, est revenu auprès de L’Équipe sur la journée de mercredi, très longue jusqu’à l’annonce du verdict : « C'était la panique dans le pays, tout le monde s'est appelé, c'était un drame national. C'est un leader, notre leader ».