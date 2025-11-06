«Pas de plaisir» : Lionel Messi balance encore sur le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

On ne compte plus les petites piques envoyées par Lionel Messi en direction du PSG. L’international argentin garde un souvenir amer de ses deux saisons dans la capitale et a eu l’occasion de le répéter cette semaine, au cours d’un événement organisé à Miami. Désormais en MLS, le champion du monde se dit heureux.

En 2021, le PSG attirait Lionel Messi dans ses rangs. L’international argentin n’a pas eu le choix de quitter le FC Barcelone, son club de cœur étant dans l’incapacité de le prolonger en raison de ses problèmes financiers. Une aventure à Paris qui n’aura duré que deux ans pour le champion du monde, filant ensuite en MLS, du côté de l’Inter Miami. Alors qu’il n’a jamais caché son mal-être au PSG, Lionel Messi en a rajouté une couche mercredi, invité du America Business Forum au Kaseya Center de Miami.

« Au PSG ? je ne m'amusais pas » « Le départ de Barcelone vers Paris a été difficile, car nous vivions à Barcelone et avions tout ce dont nous avions besoin. Les changements et l'adaptation ne sont jamais faciles, mais nous nous sommes bien adaptés à la ville, les enfants aussi. Mais sur le plan footballistique, je ne m'amusais pas, je ne prenais pas de plaisir, tout était très différent de ce à quoi j'étais habitué, reconnaît Lionel Messi, rapporté par le média argentin Olé. Au-delà de ça, je garde en mémoire beaucoup de choses positives que nous avons vécues en famille et qui nous ont aidés à continuer à grandir. »