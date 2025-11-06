«Pas de plaisir» : Lionel Messi balance encore sur le PSG !

On ne compte plus les petites piques envoyées par Lionel Messi en direction du PSG. L’international argentin garde un souvenir amer de ses deux saisons dans la capitale et a eu l’occasion de le répéter cette semaine, au cours d’un événement organisé à Miami. Désormais en MLS, le champion du monde se dit heureux.
En 2021, le PSG attirait Lionel Messi dans ses rangs. L’international argentin n’a pas eu le choix de quitter le FC Barcelone, son club de cœur étant dans l’incapacité de le prolonger en raison de ses problèmes financiers. Une aventure à Paris qui n’aura duré que deux ans pour le champion du monde, filant ensuite en MLS, du côté de l’Inter Miami. Alors qu’il n’a jamais caché son mal-être au PSG, Lionel Messi en a rajouté une couche mercredi, invité du America Business Forum au Kaseya Center de Miami.
« Au PSG ? je ne m'amusais pas »
« Le départ de Barcelone vers Paris a été difficile, car nous vivions à Barcelone et avions tout ce dont nous avions besoin. Les changements et l'adaptation ne sont jamais faciles, mais nous nous sommes bien adaptés à la ville, les enfants aussi. Mais sur le plan footballistique, je ne m'amusais pas, je ne prenais pas de plaisir, tout était très différent de ce à quoi j'étais habitué, reconnaît Lionel Messi, rapporté par le média argentin Olé. Au-delà de ça, je garde en mémoire beaucoup de choses positives que nous avons vécues en famille et qui nous ont aidés à continuer à grandir. »
«Choisir où l'on veut être et pouvoir le faire rend les choses beaucoup plus faciles »
Parti aux États-Unis, Lionel Messi a retrouvé le sourire sur et en dehors du terrain. « Ce changement a été différent, car c'était une décision familiale, explique-t-il au sujet se sa signature à l’Inter Miami après ses deux ans au PSG. Nous avons décidé de poursuivre ma carrière professionnelle à Miami, et cela signifie beaucoup. Choisir où l'on veut être et pouvoir le faire rend les choses beaucoup plus faciles. Depuis mon arrivée à Miami, tout a été spectaculaire. Vivre dans cette ville est incroyable, et puis il y a l'affection de tous les gens depuis le premier jour... Dès le premier jour, c'était impressionnant, donc je suis très reconnaissant. »