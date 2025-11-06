Nouvelle équipe pour un joueur du PSG, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Ibrahim Mbaye change de nationalité sportive. Révélée mercredi, l'information a été confirmée dés le lendemain puisque l'ailier du PSG a été convoqué pour la première fois avec le Sénégal par Pape Thiaw afin d'affronter le Brésil et le Kenya en amical.

Mercredi, RMC a dévoilé une information selon laquelle Ibrahim Mbaye allait changer de nationalité sportive. Alors qu'il a fait ses gammes dans les équipes de jeunes en France, des U16 aux U20, l'ailier du PSG a finalement choisi de représenter le Sénégal, le pays de son père.

Mbaye convoqué avec le Sénégal Et il n'aura pas fallu attendre longtemps pour l'information soit confirmée. En effet, Pape Thiaw a dévoilé la liste des joueurs retenus pour affronter le Brésil et le Kenya en amical. Et Ibrahim Mbaye en fait bien partie. L'attaquant du PSG aura donc l'occasion de connaître sa première sélection internationale avec le Sénégal et il postule donc à une place pour disputer la CAN cet hiver.